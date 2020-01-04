Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.


Bağdat'ın kuzeyinde Selahaddin kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'nden bir kaynak, üssün güney kapısı yakınlarına 4 roket düştüğünü belirtti. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.


Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran 'intikam yemini' etmişti. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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