Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı - Son Dakika
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Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına ise havan topuyla saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD askeri üssüne ve elçilik yakınına saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına ise havan topuyla saldırı düzenlendi. Bağdat'ın kuzeyinde Selahaddin kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'nden bir kaynak, üssün güney kapısı yakınlarına 4 roket düştüğünü belirtti. Olayda can kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani ile Iraklı Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran 'intikam yemini' etmişti.

BAĞDAT'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKININA HAVAN TOPLU SALDIRI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarına havan topuyla saldırı düzenlendi.

Bağdat polis kaynakları, aralarında ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin de bulunduğu yabancı misyonların yanı sıra hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge yakınlarındaki Cadiriye bölgesine 2 havan topu düştüğünü belirterek, saldırıda 3 sivilin yaralandığını aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmiş, saldırı sonrası İran intikam alma yemini etmişti.

(Abdulkadir HacıoğluİHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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