Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı - Son Dakika Dünya

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı

6 saat önce

Başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu üsse havan topu saldırısı düzenlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı düzenlendi. Güvenlik güçleri, saldırıda dört Irak askerinin yaralandığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Iraklı askeri kaynak, yedi havan mermisinin üsse isabet ettiğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Iraklı askeri kaynaklar ise üsteki Amerikan askerlerinin çoğunun, ABD ile İran arasında gerginliğin artması sonrası bölgeden ayrıldığını belirtti.

Irak'ın ABD'den satın aldığı F-16 uçaklarının çoğu Balad üssünde bulunuyor.

Bağdat'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde Salahaddin vilayetindeki Balad üssüne geçtiğimiz aylarda da benzer saldırılar düzenlenmişti.

Saldırılarla ilgili olarak İran'ın desteklediği milis güçleri suçlanmıştı.

Son saldırıyı ise üstlenen olmadı.





ABD, Irak'ta 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

İran da suikasta misilleme olarak 8 Ocak'ta Irak'taki iki Amerikan üssüne füze saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
02:22 Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:58 Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Son Dakika Haber
00:18 12 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:50 Önce cinayet işledi ardından intihar etti - Son Dakika Haber
23:47 Bursa'da markette silahlı gasp - Son Dakika Haber
23:34 Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 02:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Balad üssüne havan topu saldırısı: Dört asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]