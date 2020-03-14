Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - Son Dakika

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.

6 saat önce

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi., System.String[]

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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