Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - Son Dakika

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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.
6 saat önce
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne füzeyle saldırı düzenlendi. - ERBİL
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