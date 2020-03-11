Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci üssüne 10 katyuşa füzesi düştüğü bildirildi. Saldırının herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığı belirtilirken, saldırısı sonrası bölgede yapılan arama sonucu bir araç üzerinde yerleştirilen roket rampası bulunduğu kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatının kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmıştı. İran, Irak'taki ABD üslerini hedef alırken Iraklı Şii grupları, intikam tehdidinde bulunmuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu

Son Dakika Haberleri
04:40 Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması
04:32 ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.
04:28 Trump, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı
04:14 ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca...
04:08 Yemen hükümeti, BM himayesindeki komitedeki çalışmalarını askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci üssüne füzeli saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]