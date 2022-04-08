Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse çifte saldırı - Son Dakika
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse çifte saldırı

08.04.2022 10:17
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse çifte saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak roketli saldırı gerçekleştirilirken, hava savunma sisteminin saldırıları püskürttüğü belirtildi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak roketli saldırı gerçekleştirilirken, hava savunma sisteminin saldırıları püskürttüğü belirtildi.

Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne insansız hava aracı ile eş zamanlı olarak roketli saldırı gerçekleştirildi. Hava üssündeki hava savunma sisteminin 2 insansız hava aracını düşürdüğü, fırlatılan 2 roketinin ise havada etkisiz hale getirdiği belirtildi. Saldırının nereden yapıldığına dair henüz bir bilgi olmazken, güvenlik güçlerinin bölgede çalışma başlattıkları kaydedildi. - ERBİL

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Üssü, Saldırı, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse çifte saldırı - Son Dakika


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