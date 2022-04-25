Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı - Son Dakika
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

25.04.2022 21:38
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Üssün bulunduğu bölgeye 2 adet havan topu düştüğü aktarılarak, saldırının Bağdat'taki Raşidiye bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - ERBİL

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı - Son Dakika
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