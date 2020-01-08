Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi

6 saat önce

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi, System.String[]

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi - RAMADİ

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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