Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

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Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi
6 saat önce
Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füzeli saldırı gerçekleştirildi - RAMADİ
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