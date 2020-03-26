Son Dakika › Dünya › Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı - Son Dakika Dünya
Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
6 saat önce
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye sabah saatlerinde iki füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye sabah saatlerinde iki füzeyle saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği, diğerinin de Bağdat Operasyonlar Merkezi'nin giriş kapısının yakınına isabet ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:32
Son Dakika Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi