Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin ABD Büyükelçiliği, diğerinin de Bağdat Operasyonlar Merkezi'nin giriş kapısının yakınına isabet ettiğini bildirdi.

Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye sabah saatlerinde iki füzeyle saldırı düzenlendi.

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