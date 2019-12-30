Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı - Son Dakika
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Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı

6 saat önce

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD'nin saldırısını kınadı.

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı, System.String[]

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD'nin saldırısını kınadı.

Fetih Koalisyonundan yapılan açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunuldu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada böylesi saldırıların istikrar, güvenlik ve ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çekişmelerin üssüne dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Diğer Şii parti ve gruplar da tepki vermişti

Irak meclisinde en büyük parti konumundaki Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr'ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi, saldırının Irak'ın egemenliğine ve Haşdi Şabi'ye karşı yapıldığını belirtmişti.

Saldırıya maruz kalan ve bir komutanını kaybeden Ketaib-i Hizbullah da açıklamasında, saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirterek ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını istemişti.

Mecliste 15 milletvekili bulunan ve Haşdi Şabi'ye bağlı diğer milis gücü Asayib Ehlilhak da ABD askerlerinin Irak'tan gönderilmesi için meclise yasa çıkarması çağrısı yapmıştı.

Sünni ve Kürt partilerden henüz açıklama yok

Irak meclisinde Sünniler ve Kürt partilerden ABD'nin Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi ise ABD'nin saldırını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, dün Irak ve Suriye'de Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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