Bağdat'ın bazı caddelerindeki trafik ışıklarının büyük bölümü tahrip edilmiş durumda. Bunun nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında Bağdat sokaklarındaki trafik lambalarının da yaşanan kaos ve şiddet sarmalından nasibini alması gösteriliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta ABD işgalinin söndürdüğü trafik lambaları yeniden ışıklandırılacak - Son Dakika

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