Irak'ın başkenti Bağdat ve merkezi yönetime bağlı diğer kentlerde ABD işgaliyle birlikte 19 yıldır devre dışı kalan caddelerdeki trafik lambalarının yeniden ışıklandırılmasına karar verildi.
Bağdat'ın bazı caddelerindeki trafik ışıklarının büyük bölümü tahrip edilmiş durumda. Bunun nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında Bağdat sokaklarındaki trafik lambalarının da yaşanan kaos ve şiddet sarmalından nasibini alması gösteriliyor.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta ABD işgalinin söndürdüğü trafik lambaları yeniden ışıklandırılacak - Son Dakika