Irak'ta abd karşıtı yürüyüş - Son Dakika

Irak'ta abd karşıtı yürüyüş
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD'nin Irak'tan çıkarılması için yürüyüş düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD'nin Irak'tan çıkarılması için yürüyüş düzenleniyor.
Başkent Bağdat'ta düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Iraklı katılırken, eylemciler, ellerinde, 'ABD dışarı!' yazılı pankartları taşıyor. Ayrıca eylemciler, ABD karşıtı ve ABD'nin Irak'taki varlığına karşı sloganlar atıyor. Sadr yanlılarının 'temsili' kefen giyerek katıldığı yürüyüşe, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar olduğu belirtiliyor.
Son Dakika Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran "Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi