Irak'ta abd karşıtı yürüyüş - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine ABD'nin Irak'tan çıkarılması için yürüyüş düzenleniyor.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen yürüyüşe çok sayıda Iraklı katılırken, eylemciler, ellerinde, 'ABD dışarı!' yazılı pankartları taşıyor. Ayrıca eylemciler, ABD karşıtı ve ABD'nin Irak'taki varlığına karşı sloganlar atıyor. Sadr yanlılarının 'temsili' kefen giyerek katıldığı yürüyüşe, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar olduğu belirtiliyor.