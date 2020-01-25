Irak'ta ABD karşıtı yürüyüş: 7 yaralı - Son Dakika

Irak'ta devam eden ABD karşıtı gösterilerde polis ile eylemciler çatıştı. Olaylarda 7 kişi yaralandı.
Yerel medya, Bağdat'ta polislerin protestoların merkezi olan Tahrir Meydanı'ndaki göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahalede bulunduğu; çıkan arbedede 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
ABD askerlerinin Irak'ı terk etmesini isteyen protestocular Basra'da gösterilerini sürdürüyor. Yerel medya polisin dün akşam eylemcilere müdahalede bulunduğunu; 16 eylemcinin gözaltına alındığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Al sinak köprüsünden görüntülerAl wathba meydanından görüntülerKhalani meydanından görüntüler (bir eylemcinin gaz kapsülü ile vurulması)
Protestolardan genel görüntüler