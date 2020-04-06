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Irak'ta ABD'li petrol şirketine füze saldırısı
11 dakika önce
Irak'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Irak'ın güneyinde ABD'li bir petrol şirketinin faaliyet gösterdiği petrol kuyusuna katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:26
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