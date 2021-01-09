Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun konvoyu hedef alındı - Son Dakika

Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun konvoyu hedef alındı

09.01.2021 00:03
Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun konvoyu hedef alındı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güneybatısındaki Yusufiye bölgesinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ekipmanlarını taşıyan kamyon konvoyunu hedef alan bir bombalı saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Patlamanın kimliği belirsiz kişilerce konvoy güzergahında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Cabiri, olayda herhangi bir zarar olmadığını belirtti.

Cabiri ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlayıcı yerleştiren faillerin bulunması için güvenlik güçlerinin patlamanın yaşandığı bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Koalisyon güçlerinden ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.

ABD Irak'ta yapılan saldırılardan İran'la bağlantılı grupları sorumlu tutuyor.

Irak Hizbullah Tugayları da dahil olmak üzere silahlı Şii gruplar, Irak'taki yabancı güçlerin, parlamentonun kararına uygun olarak, geri çekilmedikleri taktirde bütün yabancı askeri unsurları hedef almakla tehdit etmişti.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmesi üzerine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı askeri varlığına son vermek için harekete geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Koalisyon, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun konvoyu hedef alındı - Son Dakika


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