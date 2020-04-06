Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı - Son Dakika

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Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı
6 saat önce
ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi.
ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.
Basra kentinde bulunan ABD merkezli petrol şirketi Halliburton'a 5 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda can kaybının yaşanmadığını duyurdu. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Görüntü Dökümü
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-Saldırı bölgesinden görüntü
-Sirenlerin çalması
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:55 Kaynak: DHA
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