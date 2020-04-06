Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı - Son Dakika

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Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı
6 saat önce
Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırıIrak, (DHA)- ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi.
Irak'ta ABD merkezli petrol şirketine füzeli saldırı
Irak, (DHA)- ABD'nin Irak'ta bulunan petrol şirketine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı.
Basra kentinde bulunan ABD merkezli petrol şirketi Halliburton'a 5 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda can kaybının yaşanmadığını duyurdu. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:14 Kaynak: DHA
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