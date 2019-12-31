Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi - Son Dakika

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi

6 saat önce

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren göstericilere müdahale edildi, System.String[]

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine giren göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren göstericilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, müdahale nedeniyle bazı göstericiler yaralandı.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde önce Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmış ardından elçilik binasına girmişti.

Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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