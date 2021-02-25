Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı konvoya saldırı - Son Dakika

Son aylarda ABD öncülüğündeki koalisyona ait konvoylara benzer saldırılar düzenlenmişti. Washington , söz konusu saldırıların arkasında İran bağlantılı Iraklı grupların olduğunu öne sürüyor.

Koalisyon'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Patlamada konvoydaki bir aracın zarar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'de ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı lojistik malzeme taşıyan sivil kamyonların geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcı infilak etti.

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