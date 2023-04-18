Irak'ta akılalmaz cinayet! 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek katledildi - Son Dakika
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Irak'ta akılalmaz cinayet! 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek katledildi

18.04.2023 18:07

Irak'ta oğlunu katlettiği için 6 yıl hapiste kalmasının ardından aftan yararlanarak serbest kalan bir şahıs, kan donduran bir cinayete daha imza attı. 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker verme bahanesi ile kandıran cani, küçük çocuğu tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

Irak'ta dün kan donduran bir cinayet işlendi. Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker bahanesi ile kandıran saldırgan, çocuğa tecavüz etmesinin ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen saldırgan, polis tarafından saatler sonra yakalandı.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN CEZAEVİNE GİRMİŞ

İşlediği cinayeti itiraf eden cani, polis eşliğinde olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Saldırgan, çocuğun cesedini ise çöpe attığını açıkladı. Saldırganın oğlunu öldürmekten hapse girdiği ve 6 yıl sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit katilin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bu gibi suçlarda caydırıcı sağlam ve kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Reşit, vatandaşların güvenliğini, özgürlüğünü ve onurunu korumak gerektiğini ifade etti.

İDAM TALEBİ

Irak Çocuk Örgütü ise, katilin idam edilmesini istedi. Irak Çocuk Örgütü üyesi Reca Ahmet, katilin asılarak ölüm cezası uygulaması çağrısında bulunarak, bu gibi cinayetlerin uyuşturucu maddelere karşı mücadelenin önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi. Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki suçların yüzde 80'den fazlasının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından işleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Edi büdü: Öldürdüyse idam edilsin. Ne bu yaa her gün her gün.... Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta akılalmaz cinayet! 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edilerek katledildi - Son Dakika


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