Son Dakika Haberleri: Irak'ta aileleri DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye'ye gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta aileleri DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye'ye gönderildi

47 dakika önce

Irak hükümeti, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğunu Türkiye'ye gönderdi.

Irak'ta aileleri DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye'ye gönderildi, System.String[]
Irak hükümeti, aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğunu Türkiye'ye gönderdi.

Irak Adalet Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a katılan tutuklu Türk ailelere ait 122 çocuğun Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mahkum annelerin şahitliğinde çocukların yetkililere teslim edildiğinin altı çizildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, geçtiğimiz günlerde aileleri terör örgütü DEAŞ'a katılan 188 çocuğun Türkiye'ye iade edildiğini açıklamıştı. Açıklamada, iade işlemi sırasında Irak ve UNICEF temsilcilerinin de hazır bulunduğu kaydedilmişti. - BAĞDAT
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Irak, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Soldado dönemi bitti! Veda etti Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar Türkiye hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti Hector Cuper: Türkiye dünyanın en iyi 30 takımından biri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:05:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta aileleri DEAŞ'a katılan 122 Türk çocuğu Türkiye'ye gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]