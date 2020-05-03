Irak'ta Allavi de Kazimi hükümetini desteklemeyecek - Son Dakika

Irak Meclisinde eski Başbakan İyad Allavi liderliğinde Vataniyye Koalisyonu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Kazimi kabinesine karşı evet oyu kullanmayacağını bildirdi.

Koalisyon adına yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal taleplerin gözardı edilmemesi ve göstericilerden de temsilcilerin hükümette yer alması gerektiğini hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiye iletmiştik ancak bu konuda herhangi bir olumlu gelişme sezmedik." değerlendirmesi yer aldı.

"Kabineye bakan adaylarının seçilmesi konusu da şeffaf değil, belirsizlikler içeriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, güvenoyu oturumunun boykot edileceği, kurulması beklenen hükümete destek oyu verilmeyeceği kaydedildi.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu da Kazimi kabinesine güvenoyu oylamasında "evet" demeyeceklerini açıklamıştı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümete güvenoyu oylaması oturumuna karar verilmesi için tüm milletvekillerden yarın meclise gelmesini istemişti.