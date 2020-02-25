Irak'ta Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi - Son Dakika
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Irak'ta Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi

47 dakika önce

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.

Irak'ta Allavi'den en geç bir yıl içinde erken seçime gitme vaadi, System.String[]

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, en geç bir yıl içinde erken genel seçime gitme vaadinde bulundu.

Allavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hükümet programımın ilk maddesi, halkın gelecek dönem için kendi temsilcilerini seçeceği erken genel seçimlere gitmeyi içeriyor." ifadesini kullandı.

Allavi, kurulacak hükümetin erken ve şeffaf seçimlerin Yüksek Seçim Komisyonu ve parlamento tarafından belirlenecek bir tarihte yapılabilmesi için tam destek vereceğini aktararak, bu sürenin bir yılı geçmeyeceğini kaydetti.

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi kabinesine güvenoyu için 27 Şubat'ta olağanüstü toplanması bekleniyor.

Hükümet, Twitter, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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