Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden vazgeçti - Son Dakika

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, görevinden vazgeçtiğini duyurdu.

Irak'ta geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana Irak Meclisi'nin güvenoyunu alabilmek için yeterli çoğunluk sağlanmaması üzerine 3 kez ertelenen oturum nedeniyle kabinesine güvenoyu verilmeyen Muhammed Allavi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e gönderdiği mektup ile görevinden vazgeçtiğini açıkladı.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından siyasi baskıya maruz kaldığı halde görevden vazgeçeceğini söyleyen Allavi, herhangi bir tarafın baskısı altında kalmadan tarafsız bir hükümet kurmak için çalıştığını belirtti. Allavi, "Halkın taleplerini yerine getirmek için ısrarlı olmamın hükümetimin güvenoyunu almasına engel olacağını bile bile hiçbir şekilde inandığım ilkelerden taviz vermedim. Bunu yapmış olsaydım şimdi Irak Başbakanı olarak göreve başlamıştım. Cumhurbaşkanının bana verdiği hükümet kurma görevinden vazgeçiyorum" dedi.

Irak'taki son seçimlerde 54 sandalye kazanan Sadr Grubu, 47 sandalyeli Fetih İttifakı ve 17 sandalyeli Ammar Hekim liderliğindeki Hikmet Akımı'nın desteğini alan Allavi'nin kabinesine Sünnilerle Kürtlerin yanı sıra bazı Şii gruplar destek vermedi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)