Irak'ta Allavi, hükümetini pazartesi kuracak - Son Dakika

Irak'ta hükümeti kurma görevi alan Muhammed Tevfik Allavi, kabinesini, pazartesi meclisin onayına sunacağını bildirdi.

Allavi, resmi devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, pazartesi günü siyasi partilerden uzak bağımsız kişilerden oluşan kabinesini meclise sunacağını belirterek, güvenoyu alması için meclisin olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.

Allavi, "Hükümetimiz, siyasi partilerin bakanları seçmediği, liyakata dayalı kabineden oluşacak." dedi.

Gösterilere de değinen Allavi, eylemlerin hızının düştüğüne dikkati çekti. Allavi, "Gösteriler daha güçlü şekilde geri dönebilir. Güvenoyu aldıktan sonra göstericileri öldürenler ve güvenlik güçlerine saldıranlar konusunda inceleme işlemlerine başlayacağız. Tutuklu bulunan tüm barışçıl göstericiler serbest bırakılacak ve devletin prestijini geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Tevfik Allavi, DEAŞ saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin evlerine geri dönmelerini sağlayacaklarını söyledi ve ülkeyi erken seçime götürme sözünü yineledi.

Irak'ta yeni kabinenin kurulması



Başta başkent Bağdat olmak üzere, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019'dan bu yana işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.



Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin talepleri ve artan baskılar sonucu 29 Kasım'da istifa etmişti.



Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye hükümeti kurma yetkisi vermişti.