Irak'ta askeri üsse saldırı: 2'si ABD askeri, 3 ölü - Son Dakika

Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda, 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin ise yaralandığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.