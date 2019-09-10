Son Dakika Haberleri: Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
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Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

1 saat önce

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı, System.String[]
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralıların sedyelerle dışarı taşınması
-Kalabalığın görüntüsü
-Törenlerden görüntüler


Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:25 Kaynak: DHA
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