Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
1 saat önce
Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
Irak Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz İş seyahatinde cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren çalışanın ailesine tazminat ödenecek