Son Dakika Haberleri: Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
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Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

1 saat önce

Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

Irak, (DHA)- Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:26 Kaynak: DHA
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