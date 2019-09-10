Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
1 saat önce
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:26 Kaynak: DHA
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı
Irak, (DHA)- Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Fırat'ın doğusu ve ABD mutabakatı konuşuldu Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı