Irak'ta aşure günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı - yeni görüntü
1 saat önce
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı (2)Irak, (DHA)- Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda ölü sayısı arttı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:33 Kaynak: DHA
Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı (2)
Irak, (DHA)- Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda ölü sayısı arttı. Son belirlemelere göre, 31 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi de yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamada, ölü sayısının 16'dan 31'e çıktığı belirtildi. Yaralı sayısında da yükselme olduğu belirtilirken, bu sayının 100 olduğu açıklandı. Yaralılardan 10'unun durumunun kritik olduğu belirtildi.
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Irak'ın kuzeyinde havan ve eyp ele geçirildi Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü