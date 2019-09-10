Son Dakika Haberleri: Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
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Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

31 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
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