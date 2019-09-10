Son Dakika Haberleri: Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü 100 yaralı
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Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü 100 yaralı

1 saat önce

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak'ta aşure merasiminde izdiham: 31 ölü 100 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:25 
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