Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
55 dakika önce
Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:13 Kaynak: AA
Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
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