Son Dakika Haberleri: Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı
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Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

55 dakika önce

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak'ta, Aşure merasiminde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:13 Kaynak: AA
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