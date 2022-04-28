Irak'ta AVM'de patlama - Son Dakika
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Irak'ta AVM'de patlama

28.04.2022 11:13

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ta güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu-İHA)

Irak'ta AVM'de patlama
Irak'ta AVM'de patlama
Irak'ta AVM'de patlama
Irak'ta AVM'de patlama
Irak'ta AVM'de patlama
Irak'ta AVM'de patlama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ta AVM'de patlama - Son Dakika


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