Son Dakika Haberleri: ?Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi
Son Dakika Güncel ?Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi

?Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi

59 dakika önce

Irak Meclisi aylardır vekaleten yürütülen Eğitim Bakanlığına Suha Halil Hüseyin'i seçti.

?Irak'ta aylar sonra Eğitim Bakanı belirlendi, System.String[]

Irak Meclisi aylardır vekaleten yürütülen Eğitim Bakanlığına Suha Halil Hüseyin'i seçti.

Başbakan Adil Abdulmehdi liderliğindeki hükümette uzun süredir boş olan Eğitim Bakanlığı koltuğu için aday gösterilen Suha Halil Hüseyin, Irak Meclisinde güvenoyu aldı.

Abdulmehdi'nin dün yaptığı açıklamayla kabinede revizyona gidileceği mesajı verdiği Irak'ta, bazı bakanlıklar için yeni isimler aday gösterildi.

Abdulmehdi hükümetinde kısmi revizyon

Bir süre önce istifasını sunan Sağlık Bakanı Alaadin el-Alvan'ın yerine Cafer Allavi, İletişim Bakanı Naim Rubayi'nin yerine Emir Beyatlı (Türkmen), Göç ve Göçmenler Bakanı Nofel Baha Musavi'nin yerine Hena Ammanuayl (Hristiyan), Sanayi Bakanı Abdullah Cuburi'nin yerine ise Abbas Cuburi aday gösterildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkedeki gösterilerin ardından dün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, mecliste düzenlenecek oturumda "kabinede revizyona gidilmesi için kendisine yetki verilmesini isteyeceğini" belirtmişti. Abdulmehdi, kabinede yapılacak revizyonun boyutuna ilişkin bilgi vermezken, reform sözünü yinelemişti.

Başkent Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi liderliğinde, geçen yıl ekim ayında kurulan hükümette Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir yıldır vekaleten yürütülüyordu.

Musavi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:31 Kaynak: AA
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