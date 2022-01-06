Irak ordusu, ülkenin batısındaki Enbar ilinde terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı danışmanların bulunduğu askeri üsse yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Biriminden yapılan açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ayn el-Esed Üssü'ne yaklaşmaya çalışan kimliği belirsiz bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesindeki danışmanların bulunduğu askeri üsse yaklaşan İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.
Ayn el-Esed Üssü dün akşam da 5 füzeyle hedef alınmış, saldırıda kullanılan füzelerin üssün yaklaşık 2 kilometre yakınına düştüğü bildirilmişti.
Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin Aralık 2021'de sona erdiği duyurulmuştu.
Koalisyon güçleri Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen İHA imha edildi - Son Dakika