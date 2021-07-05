Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn-el Esed üssüne üç roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok." ifadesini kullandı. Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.

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