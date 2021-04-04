Irak'ta Balad üssüne roket düştü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad Hava Üssü'ne iki roket düştü.

Irak 'ın başkenti Bağdat 'ın kuzeyinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Balad Hava Üssü'ne iki roket düştü. Irak'ın başkenti Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Balad Hava Üssü'ne iki roket düştü. Irak medyası, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını ifade ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

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