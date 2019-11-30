Son Dakika Haberleri: Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu
Son Dakika Güncel Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu - Son Dakika

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

6 saat önce

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak Meclis'e sundu.

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu, System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, istifasını resmi olarak Meclis'e sundu.

Irak Meclisi'nden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Abdulmehdi tarafından imzalanan istifa dilekçesi Meclis'e ulaştı.

Yetkili, Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanmasının beklendiğini ifade etti.

Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu dün 8 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisinden psikolojik şiddet gördüğünü itiraf etti
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 01:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]