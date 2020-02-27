Irak'ta başbakan adayı Allavi, İngiltere vatandaşlığını bırakıyor - Son Dakika

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, Mecliste bugün düzenlenecek güven oylaması öncesi İngiltere vatandaşlığından çıkacağını açıkladı.
Allavi, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçiliğine gönderdiği mektupta, hükümeti kurmakla görevlendirildiği için İngiliz vatandaşlığından ayrılmak istediğini belirtti.
Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, dün katıldığı bir televizyon programında, Allavi'nin çifte vatandaşlığını eleştirmişti.
Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin talepleri arasında da yeni başbakanın çifte vatandaşlığının bulunmaması yer alıyordu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de 2 Ekim 2018'de göreve gelmeden önce İngiliz vatandaşlığından çıkmıştı.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Irak Meclisi, başbakan adayı Allavi'nin kabinesine güven oylaması için bugün toplanacak.