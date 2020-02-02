Irak'ta başbakan adayı Allavi protesto edildi - Son Dakika
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Irak'ta başbakan adayı Allavi protesto edildi

6 saat önce

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi protesto edildi.

Irak'ta başbakan adayı Allavi protesto edildi, System.String[]

Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi protesto edildi.


Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak için dün eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Allavi'nin başbakan adayı olarak gösterilmesine karşı çıkan protestocular sokaklara döküldü.


Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'ndan sonra Necef, Zikar, Divaniye ve Basra'da Allavi'nin hükümet kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi. Sokağa dökülen yüzlerce protestocu, "Allavi'yi onaylamıyoruz", "Allavi de bir yolsuz", "Siyasi partilerin adaylarını kabul etmiyoruz" sloganları atarken; Divaniye, Zikar ve Necef'te protestocular yolları kapattı.


Hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi yaptığı açıklamada göstericilerden istekleri yerine getirilinceye kadar protestolara devam etmelerini istedi.


Irak'ta Ekim 2019'da bu yana başlayan hükümet karşıtı protestolar sonrası Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmişti. - ERBİL

Cumhurbaşkanı, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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