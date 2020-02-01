Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor - Son Dakika

Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor

6 saat önce

Irak'ta geçen Kasım ayında artan baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine Ali Muhammed Tevfik'in siyasi tarafların onayını aldığı belirtildi.

Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor, System.String[]

Irak'ta geçen Kasım ayında artan baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine Ali Muhammed Tevfik'in siyasi tarafların onayını aldığı belirtildi.


Irak basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 3 aydır yeni başbakan belirlemek için fikir alışverişi yapan siyasi tarafların çoğu kabul gördüğü isim Ali Muhammed Tevfik'in olduğunu ve bu akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmak için görevlendirebilecek.


İran'a yakınlığıyla bilinen Bena Koalisyonu'nun adayı Tevfik, eski Başbakan Nuri Maliki döneminde 2 dönem İletişim Bakanı görevini üstlenmişti. - ERBİL

Ali Muhammed, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
Kanal İstanbul'un resmi internet sitesi yayında açıldı MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil Sosyal medyada paylaşılan koronavirüs fotoğrafı, canlı yayında Bakan Koca'ya soruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:29:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]