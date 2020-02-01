Irak'ta başbakan düğümü çözümleniyor - Son Dakika

Irak'ta geçen Kasım ayında artan baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine Ali Muhammed Tevfik'in siyasi tarafların onayını aldığı belirtildi.



Irak basınında yer alan haberlere göre, yaklaşık 3 aydır yeni başbakan belirlemek için fikir alışverişi yapan siyasi tarafların çoğu kabul gördüğü isim Ali Muhammed Tevfik'in olduğunu ve bu akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından yeni hükümeti kurmak için görevlendirebilecek.



İran'a yakınlığıyla bilinen Bena Koalisyonu'nun adayı Tevfik, eski Başbakan Nuri Maliki döneminde 2 dönem İletişim Bakanı görevini üstlenmişti. - ERBİL