Son Dakika Haberleri: Irak'ta "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları artıyor
Son Dakika Güncel Irak'ta 'başkanlık sistemine geçiş' çağrıları artıyor

Irak'ta "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları artıyor

7 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Anayasa'daki bazı maddelerin değiştirilmesi için ulusal kongre düzenleneceği" şeklindeki açıklaması, ülkede "parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş" mesajı olarak değerlendirildi.

Irak'ta

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Anayasa'daki bazı maddelerin değiştirilmesi için ulusal kongre düzenleneceği" şeklindeki açıklaması, ülkede "parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş" mesajı olarak değerlendirildi.

Salih, başkent Bağdat'ta bir grup aşiret lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı'nın "Anayasa'nın bazı maddelerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için kendi himayesinde bir ulusal kongre düzenleneceği" yönündeki ifadeleri, kamuoyunda daha önce başka liderler tarafından da dillendirilen "başkanlık sistemine geçiş isteği" şeklinde yorumlandı.

Iraklı liderlerden "başkanlık sistemi" çağrısı

Salih'in açıklamasının ardından Iraklı liderlerden peş peşe "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları yapıldı.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki, yerel birkaç televizyon tarafından gerçekleştirilen ortak yayında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın değiştirilerek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Maliki, "Irak'a en uygun yönetim şekli artık başkanlık sistemidir. Bunun yolu da Anayasa değişikliğinden geçer." dedi.

Başkanlık sistemine geçiş için bir çağrı da eski Başbakan Haydar el-İbadi'den geldi.

Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar el-Hekim "Anayasa değişikliğine gidilerek referandum yoluyla başkanlık sistemine geçilmesi" yönünde bir açıklama yaparken, Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Hareketi Lideri Kays el-Hazali de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada daha önce yaptığı "başkanlık sistemine geçilmesi" çağrısını yineledi.

Iraklı bazı gazeteciler ile aktivistler de sosyal medyada, "parlamenter sistemin halkın taleplerine yanıt veremediğini, halkın oyuyla göreve gelen Cumhurbaşkanı'nın da başkanlık sistemine geçilmesini istediğini" ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Berhem Salih, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye toplantısında Trump sinir krizi geçirdi, demokrat liderler toplantıyı terk etti
Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'a yanıt: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak Son dakika: Ateşkes anlaşması sonrası Trump'tan yaptırım açıklaması: Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacak Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 23:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları artıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]