Irak’ta başlayan normalleşmeyle Diyarbakır ekonomisi hareketlendi

Pandemi nedeni ile Irak'ta 17 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'da kademeli olarak kaldırılması ve yaşamın normalleşme süreci ile birlikte, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi canlanmaya başladı.