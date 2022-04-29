Irak'ta bayrama günler kala tatlı, çerez ve et satışı arttı - Son Dakika
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Irak'ta bayrama günler kala tatlı, çerez ve et satışı arttı

29.04.2022 16:15
Irak'ta bayrama günler kala tatlı, çerez ve et satışı arttı

Irak'ta Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar bayram alışverişine yönelirken, en çok tercih edilen ürünlerin başında tatlı, çerez ve et gibi bölge halkı arasında bayramlarda çokça tüketilen yiyecekler geliyor.

Irak'ta Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar bayram alışverişine yönelirken, en çok tercih edilen ürünlerin başında tatlı, çerez ve et gibi bölge halkı arasında bayramlarda çokça tüketilen yiyecekler geliyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Erbil'deki pazarlarda gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor.

Erbil'in merkezi alışveriş noktalarından Şeyhallah Pazarı'nda kuruyemiş satan Behram Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda çerezin çokça tüketildiğini ve bu sebeple bayram haftasında büyük bir yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Fıstık, ceviz, badem ve kajuya talep fazla

Süleyman, "Halk, ramazanın 20'sinden itibaren bayrama hazırlık yapmaya başlıyor. Fıstık, ceviz, badem, kaju ve benzeri kuruyemişlere ilgi daha fazla." dedi.

Çerez fiyatlarına ilişkin ise Süleyman, "Ramazan öncesine göre fiyatlarda bir artış oldu. Bu ürünlere talep çok fazla olduğu için fiyatlar da artıyor." ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişi listesinin vazgeçilmezi "et"

Bayramlarda çokça tüketilmesi nedeniyle tatlı dükkanlarında yoğunluk yaşanırken, bölgenin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan et de halkın bayrama özel alışveriş listesinde yerini alıyor.

Öte yandan bayram dolayısıyla giysi satışında da belirli bir hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Kıyafet satıcısı Hüseyin Salih, "Bu bayramda önceki bayramlara göre kıyafet satışları biraz azaldı. Çünkü ekonomik kriz var ve insanlar maaşlarını da zamanında alamıyor." diye konuştu.

Salih, "Sattığımız kıyafetlerin fiyatı dolardan kaynaklı olarak arttı. Çünkü bu malları ithal ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta bayrama günler kala tatlı, çerez ve et satışı arttı - Son Dakika


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