Irak'ta bazı azınlıklara mecliste ayrılan kotayla ilgili maddeler iptal edildi - Son Dakika

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, seçim kanununda bazı azınlıklara ayrılan milletvekili sayısıyla ilgili 3 maddeyi anayasal eşitlikle uyumlu olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Federal Mahkeme, Ezidi milletvekili Halide Halil Raşu'nun seçim kanununa itirazı üzerine açılan davayı karara bağladı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl onaylanan seçim kanununda Ezidi, Şebek ve Feyli Kürtlerin (Şii Kürtler) parlamentoda birer milletvekiliyle temsilini öngören maddeler anayasal eşitlik ilkesine aykırı bulundu.

Üç maddenin iptaline hükmeden mahkeme, ayrıca parlamentoya seçim kanununda Hristiyanlar ile söz konusu 3 azınlık grup arasında eşitliğin sağlanması için alternatif yasalar çıkarmasının tebliğ edilmesine karar verdi.

Federal Mahkeme, parlamentoda Hristiyanlara 5 sandalye, Sabai Mendailere 1 sandalye ayrılmasını öngören maddelerin ise aynı kalmasına hükmetti.

Irak'ta geçen yıl çıkarılan seçim kanununda meclisteki 329 sandalyeden 9'u azınlıklara ayrılmıştı.

Söz konusu kota sistemine göre Hristiyanlar için Bağdat, Musul, Kerkük, Duhok ve Erbil vilayetlerinden birer olmak üzere toplam 5 kontenjan ayrılırken, diğer azınlık gruplardan Ezidiler, Şebekler, Feyli Kürtler ve Sabia Mendailerin parlamentoda sadece birer vekille temsili öngörülmüştü.

Ülkede geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçimler de bu kanuna göre gerçekleştirilmişti.