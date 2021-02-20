Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı
20.02.2021 20:43
Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. İlk belirmelere göre 1 kişi yaralandı.
Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet katyuşa roketi düştüğünü duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre Iraklı bir sözleşmeli personelin yaralandığı belirtilirken, üste patlamaların meydana geldiği de bildirildi. - ERBİL
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz Tepki çeken pozisyon sonrası Galatasaray'dan Diagne'li paylaşım Suriye'de bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü Yem karma makinesine düşen 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi