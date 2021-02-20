Irak'ta Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. İlk belirmelere göre 1 kişi yaralandı.

Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü'ne 3 adet katyuşa roketi düştüğünü duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre Iraklı bir sözleşmeli personelin yaralandığı belirtilirken, üste patlamaların meydana geldiği de bildirildi. - ERBİL