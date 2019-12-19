Irak'ta Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor - Son Dakika

Irak'ta Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor

6 saat önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine ismi geçen adaylardan birine hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor.

Irak'ta Berhem Salih'in hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor, System.String[]

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine ismi geçen adaylardan birine hükümeti kurma görevini verme süresi doluyor.

Abdulmehdi sonrası, başbakanlık için birçok partili ve bağımsız siyasetçinin ismi geçiyor. Bunların başında İran'a yakın Bina Koalisyonu adayı ve halen Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl geliyor.

Süheyl'in yanı sıra İran yanlısı eski Başbakan Nuri el-Maliki destekli eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Basra Valisi Esad İdani'nin ismi de Salih'in masasında bulunuyor.

Irak Muhabarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, bağımsızlar eski İletişim Başkanı Muhammed Tevfik Allavi, milletvekili Faik Şeyh Ali ve Mazın el-Aşikar gibi isimler de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na başbakan adaylığı için başvuruda bulundu.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının 15 gün içinde bir adaya hükümeti kurma görevi vermesi gerekiyor. Bu süre bugün saat 24.00'te sona eriyor.

Ancak Iraklı Şii Milletvekili Ahmet Kinani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, adayların üzerinde oydaşma sağlanmadığı için Berhem Salih'in hükümeti kurma teklifi meselesini pazar gününe kadar uzattığını söyledi.

Salih'in ofisinden söz konusu milletvekilinin ifadelerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Berhem Salih, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:28 Kaynak: AA
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