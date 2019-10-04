Son Dakika Haberleri: Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü

21 dakika önce

Irak'ta hükümet karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Irak'ta hükümetin yetersiz ekonomi politikaları nedeniyle ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan rakamlara göre 44'e yükseldi. Gösterilerin başladığı Bağdat'ta sabah erken saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen çeşitli kentlerde eylemler devam ediyor. Irak'ta tansiyonun giderek arttığı protestolarda ölü sayısı resmi olmayan açıklamalara göre 44'e yükseldi. Polisin gerçek mermi kullandığı eylemlerde, tüm uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilere göz yaşartıcı gaz da kullanıldı. Yetkililer, en fazla can kaybının ülkenin güneyindeki Nassiriya kentinde olduğunu ifade etti. Nassiriya'da 18, başkent Bağdat'ta ise 16 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, gösterileri yatıştırmaya çalışan Başbakan Adil Abdülmehdi, kamu malına zarar veren ve yolsuzluğa adı karışan bin memuru görevden aldı.

(İHA)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
Babasını öldürüp, sosyal medyada kayıp ilanı vermiş Mhp'li yalçın: dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak Özgür Suriye Ordusu unsurları, Suriye Milli Ordusu adı altında birleşiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:57:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta bilanço artıyor: 44 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]