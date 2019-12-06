Son Dakika Haberleri: Irak'ta bir foto muhabiri silahlı kişilerce kaçırıldı
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Irak'ta bir foto muhabiri silahlı kişilerce kaçırıldı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta serbest çalışan bir foto muhabiri, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Irak'ta bir foto muhabiri silahlı kişilerce kaçırıldı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta serbest çalışan bir foto muhabiri, kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci, sabah erken saatlerde siyah bir araçla gelen silahlı kişilerce Bağdat'ın Kahire Mahallesi'ndeki evinin önünden kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Bağdat'taki gösterileri takip eden Hafaci'nin Tahrir Meydanı'ndan döndükten sonra kaçırıldığı belirtildi.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere verdiği destekle bilinen gazeteci Şuca el-Hafaci de 17 Ekim'de başkent Bağdat'taki evinden silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Irak'taki gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Sabah, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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